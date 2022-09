Carlos Pimenta: “O nuclear é a única tecnologia da história que só ficou mais cara, menos eficiente, e com todos os problemas por resolver”

josé fernandes

Nasceu em Lisboa a 7 de maio de 1955 conservando uma grata memória do tempo da sua adolescência no Barreiro e das sessões culturais organizadas pelo cantor (e então padre) Francisco Fanhais no colégio Francisco Manuel de Mello.

Ambientalista por convicção, Carlos Pimenta, aderiu ao PPD/PSD em 1974 e quatro anos depois foi Presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Na década seguinte foi eleito deputado do PSD à Assembleia da República e, posteriormente, nomeado Secretário de Estado do Ambiente (1983-1984) e Secretário de Estado das Pescas (1985). Foi posteriormente deputado no Parlamento Europeu onde manteve o empenho na área do ambiente. Atualmente trabalha numa empresa sedeada no Luxemburgo dividindo igualmente o seu tempo com Portugal e a Austrália, onde nasceu a sua mulher.

No momento em que a Europa e o mundo se preparam para lidar com uma crise energética sem precedentes, Carlos Pimenta rejeita a energia nuclear por ser “a única tecnologia na história da humanidade que só ficou mais cara, menos eficiente e com todos os problemas por resolver.”

josé fernandes

Francisco Pinto Balsemão lança o podcast “Deixar o Mundo Melhor” para assinalar o início das comemorações dos 50 anos do Expresso. Durante 50 semanas, e em contagem decrescente para o dia de aniversário a 6 de janeiro de 2023, o fundador e primeiro diretor do jornal entrevista 50 personalidades marcantes dos mais diversos sectores da sociedade.

Com música original de Luís Tinoco, a sonoplastia é de Joana Beleza e João Luís Amorim, o vídeo e a edição de José Cedovim Pinto, Carlos Paes e Rúben Tiago Pereira. A transcrição é de Joana Henriques e o apoio à edição de Manuela Goucha Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco e produção de Margarida Gil.

“Deixar o Mundo Melhor” pode ser ouvido no site do Expresso e em qualquer plataforma de podcasts. Também pode ler uma versão sintética desta conversa na revista do Expresso de 2 de setembro. Oiça aqui os outros episódios: