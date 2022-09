Vasco de Mello: “Somos 12 irmãos e temos muito presente o legado empresarial que nos deixaram e que queremos perpetuar”

Nasceu a 27 de outubro de 1956 no seio de uma família de "vocação empresarial", que atravessou regimes e revoluções. Bisneto materno de Alfredo da Silva, o industrial que fundou a CUF no final do século XIX - empresa que começou por produzir sabões, velas e, mais tarde, adubos - Vasco de Mello tinha 17 de anos no 25 de Abril de 1974. Em setembro desse ano, partiu com a mãe e os seus 11 irmãos para a Suíça, por entenderem que a família tinha deixado "de ter condições de segurança para continuar em Portugal".

O pai, José Manuel de Mello, permaneceria no país até o grupo CUF ser nacionalizado, em agosto de 1975. Poucos anos depois, recompra a Quimigal, quando a empresa é privatizada, e reconstrói o grupo. Vasco voltaria definitivamente em 1989, para se dedicar aos negócios da família: "Sempre quisemos honrar este legado, é uma responsabilidade, mas sinto-me completamente livre. Revemo-nos na origem do Grupo CUF – falo por mim, pela minha família nuclear, e pelos meus irmãos".

Mantém-se no ativo - ainda que menos intensamente - e, nesta conversa, lembra que a primeira unidade de saúde CUF abriu em 1945: "Era um hospital exclusivamente vocacionado para os trabalhadores da CUF, e isto representa bem o que era a responsabilidade social numa altura em que não se falava nesse tema".

joao carlos santos

Francisco Pinto Balsemão lança o podcast “Deixar o Mundo Melhor” para assinalar o início das comemorações dos 50 anos do Expresso. Durante 50 semanas, e em contagem decrescente para o dia de aniversário a 6 de janeiro de 2023, o fundador e primeiro diretor do jornal entrevista 50 personalidades marcantes dos mais diversos sectores da sociedade.

Com música original de Luís Tinoco, a sonoplastia é de Joana Beleza e João Luís Amorim, o vídeo e a edição de José Cedovim Pinto, Carlos Paes e Rúben Tiago Pereira. A transcrição é de Joana Henriques e o apoio à edição de Manuela Goucha Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco e produção de Margarida Gil.

