Depois dos combustíveis, é a vez da conta da luz e do gás ameaçarem o orçamento familiar. Até quando vamos ter estes preços, até onde podem subir e como podemos arranjar formas de diminuir a fatura a pagar?

Neste episódio, João Vieira Pereira, diretor do Expresso, conversa com o jornalista do Expresso Miguel Prado.

tiago pereira santos

Ouça mais episódios: