Expresso da Manhã: e quando o terramoto for em Lisboa?

Só vale a pena pensar nisso na hora de construir prédios, pontes, estradas, porque os sismos não matam, o que mata são as construções feitas pelo Homem sem protecção para resistir ao sismos. Neste episódio, conversamos com o engenheiro Luís Guerreiro, professor no Instituto Superior Técnico, investigador nas áreas de isolamento sísmico, engenharia sísmica, reabilitação e protecção sísmica do património histórico.

tiago pereira santos

