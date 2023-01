Pior do que está não fica, mas faltam critérios éticos para avaliar o questionário de Costa

Não é propriamente um "mecanismo" de verificação, é um questionário que co-responsabiliza aqueles que são convidados para servir no Governo. Também responsabiliza os ministros, como aconteceria com a atual ministra da Agricultura, que afinal sabia dos problemas da sua ex-secretária de Estado sem que isso a inibisse de a indicar. A partir de agora, há um conjunto de perguntas para despistar potenciais problemas, mas não há uma clara indicação sobre os critérios éticos que vão servir para interpretar as perguntas feitas no processo de recrutamento de novos membros do Governo.

Este episódio conta com os comentários da Rita Dinis, jornalista do Expresso, da Eunice Lourenço, editora de Política e do David Dinis, diretor-adjunto, com a moderação de Vítor Matos. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a ilustração é da autoria de Carlos Paes.





