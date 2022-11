Escrever a história ou um lamaçal? A história da guerra Costa vs Costa

O que estava em causa em 2016, a data desta história? Que interesses tinha Isabel dos Santos em Portugal? Que relação tinha o Governo de Costa com o velho regime angolano? E que relação tinham os 'Costas', afinal de contas? Esta Comissão Política conta com comentários de Isabel Vicente, Eunice Lourenço e Vítor Matos, sob moderação de David Dinis. A sonoplastia é de João Martins e João Luís Amorim e a ilustração de Carlos Paes.

