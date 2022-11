8 meses de Governo, 27 conferências sobre o clima

"Parece que estamos a falar de um Governo em fim de ciclo", admite a ex-deputada do CDS. "Não há uma semana de paz e sossego. E curiosamente todos os problemas parecem vir do interior do próprio Governo e do PS", realça. Já a deputada do BE considera que o problema é "demasiada energia em modo de maioria absoluta", até porque estas formas de Governo "tendem a ter estes tiques mais autoritários, menos permeáveis às exigências" do país. Para Mariana Mortágua, "tem havido algum exagero na comunicação social" sobre alguns casos mais negativos para o executivo de António Costa, porque quando aparece algo de mais grave "fica difícil distinguir". O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 14 de novembro.

