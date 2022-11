Costa, Marcelo e a (perigosa) guerra ao BCE

No dia de mais uma subida das taxas de juro, o Presidente foi claro na discordância. Por estes dias, o PS atacou o PSD, que alegremente defendeu a intervenção do BCE. E o primeiro-ministro avisou Lagarde que a emenda pode ser pior que o soneto. Mas, afinal, o que esconde esta guerra? E deve ser posta em causa a independência do banco central?

Esta Comissão Política conta com os comentários de João Silvestre, Vítor Matos e Eunice Lourenço. A moderação é de David Dinis, a sonoplastia de João Martins e ilustração de Carlos Paes.

carlos paes

