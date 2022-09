Que fazer quando o alarme dispara? Ooommm, nada de alarmismos

O que vem é "mau", já avisou Marcelo, que está preocupado com o pessimismo do BCE sobre os próximos trimestres. Para já, António Costa põe gelo nos pulsos e a palavra de ordem dentro do Governo é não alarmar as pessoas antes de começarem a sentir a crise no bolso. No entanto, uma sondagem ISCTE/ICS diz que já sentem. E a oposição? Porque é que o PSD e Luís Montenegro, com mais pontes abertas para o Chega, não falam do diabo da crise que aí vem? Trauma do passado?

Este episódio da Comissão Política tem comentários de Rita Dinis e Hélder Gomes, jornalistas do Expresso e de Eunice Lourenço, editora de Política, com moderação de Vítor Matos. A sonoplastia é da responsabilidade de João Martins e a ilustração é da autoria de Tiago Pereira Santos.

tiago pereira santos

