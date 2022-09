Estagnação e inflação: inevitabilidades para os europeus?

A ex-deputada do CDS aproveita para lembrar que a inflação "não é um fenómeno apenas da guerra", mas ainda resultante da "pandemia". Cecília Meireles refere que ainda que possa "ser simpático passar um cheque", no fim, com os aumentos generalizados, essa "distribuição de cheques" não resultará no bolso das pessoas, sendo eles "comidos" pela inflação que continuará galopante. Tal como a OCDE, Mariana Mortágua admite "cenário económico mais adverso" na Europa, acrescentando que "a guerra não explica tudo". "A recessão que está prevista é resultado das políticas para combater a inflação", como o aumento das taxas de juro, defende a deputada do Bloco de Esquerda. O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 26 de setembro.

