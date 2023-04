Cabaz de Primavera com Christopher Nolan, Florence Pugh e Penélope Cruz

Rui Pedro Tendinha dá-nos o que de mais estimulante vamos poder ver nas salas esta primavera. Destaca 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, mas não esquece a grande interpretação de Penélope Cruz em 'Nas Margens', nem tão pouco o regresso de Florence Pugh no novo de Zach Braff, 'Uma Boa Pessoa'. Em Setúbal, palavra ao vereador Peno Pina e em Lisboa o início de uma nova rubrica, cineviagens com a blogger do momento, Sónia Justo.