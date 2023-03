Berlim 2023 - O Festival dissecado

Imagens de Joaquim Canijo em festa com o Urso de Prata e tudo sobre o palmarés desta 73ª 'Berlinale'. O crítico da SIC Radical volta a empolgar-se com 'Viver Mal', a outra parte do díptico de 'Mal Viver'. Enquanto isso, algumas reservas ao Ouro para o documentário 'Sur L'Adamant' e muito amor para 'Propriedade' e 'Inside', dois dos melhores filmes da secção Panorama. Neste snack de cinema, uma das tónicas do Festival não passou ao lado: 'Suzume', cinema nipónico, foi um dos valores seguros.