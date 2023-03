Visita à 'Berlinale' de João Canijo

Nesta 73ª edição, a 'Berlinale' apostou forte e bonito no cinema português. No Fórum com 'Cidade Rabat', de Susana Nobre e com o dipítico 'Mal Viver' e 'Viver Mal', de João Canijo, porventura um dos grandes momentos da competição. Um Festival que ainda mostrou na secção Encontros o belo 'The Adults', comédia deprimida de Dustin Guy que falou para o Cinetendinha.