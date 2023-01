Especial Cinetendinha: David Fonseca e o cinema

Rui Pedro Tendinha apresenta uma nova iniciativa do Cinetendinha, em Palmela. Este blog antecipa novas sessões de cinema e de tertúlia, a primeira das quais com David Fonseca e o seu 'Living Room Bohemian Apocalipse'. Tempo ainda para passar por 'La Maison - Casa do Prazer', com Ana Girardot, 'Astérix e Obélix - O Império do Meio', com Guillaume Canet e Zlatan Ibrahamovic, e a experiência sideral que é 'O Filho', de Florian Zeller, a estreia da semana.

O cinema segundo Rui Pedro Tendinha, programador e jornalista. Dos festivais às estreias, com celebridades nacionais e internacionais. Um magazine de cinema com um gosto irreverente pela Sétima Arte. Ouça aqui outros episódios: