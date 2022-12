Cinetendinha: Cate Blanchett, a atriz do ano!

De Cate Blanchett a Michelle Yeoh, passando por Michelle Williams e Viola Davis. Estas e mais algumas são as atrizes faladas para a temporada dos prémios. Rui Tendinha, que vota para os Golden Globes, comenta as suas preferências neste snack de cinema que não foge de uma das estreias da semana, 'O Natal do Bruno Aleixo', de Moreira e Santo, deliciosa comédia para o 'fandom' do peludo herói do centro do país.

O cinema segundo Rui Pedro Tendinha, programador e jornalista. Dos festivais às estreias, com celebridades nacionais e internacionais. Um magazine de cinema com um gosto irreverente pela Sétima Arte. Ouça aqui outros episódios: