Festival do Cairo - cinema para todos os gostos

Viagem ao maior festival árabe e africano. Um encontro com filmes e grandes personalidades do cinema mundial. Oportunidade para o crítico Rui Pedro Tendinha expor-se a uma homenagem ao húngaro Béla Tarr e a uma vaga do novo cinema francês, com destaque para 'Annie Ernaux: Os Anos Super 8', da própria escritora vencedora do Nobel da Literatura. Ainda 'Les Miens', de e com Roschdy Zem, um extraordinário gesto de amor sobre a familia. Mas o grande filme do festival terá sido esse maravilhoso 'Os Fabelman', de Steven Spielberg, aqui com honras de sessão de gala de abertura.

