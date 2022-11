'A Cidade da Guitarra' - a antestreia em exclusivo

Chama-se 'A Cidade da Guitarra' e é um documentário do cineasta de 'Dentre', sobre o Festival Internacional da Guitarra de Santo Tirso. Um filme que é também uma interrogação sobre a arte. Joaquim Pavão falou para a câmara do Cinetendinha, que foi à Fábrica de Santo Thyrso perceber que em 2023 este festival vai ter cinema. Neste shot, convite para irmos à Underdogs ver uma curta de Ana Pires chamada 'The World Has a Whole', uma espécie de síntese de uma série de projetos de arte pública curados por Alexandre Farto.

