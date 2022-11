“Good ebening”, os custos (milionários) da tecnologia da linha de golo e o Paços de Ferreira a “jogar” com 12

No episódio desta semana do A Culpa é do Árbitro, Unai Emery ajuda-nos a perceber que o futebol também se pode levar com sorrisos e o Estoril - Benfica a entender que há tecnologias às quais Portugal ainda não consegue aceder. A culpa, aqui, é mais do dinheiro. No FC Porto - Paços, uma confusão de camisolas fez os visitantes terem mais um jogador em campo - ou assim parecia, pelo menos. No final, Duarte Gomes recorda uma assustadora visita ao estádio Marakana e aos ultras do Estrela Vermelha. Emissão conduzida pela jornalista Lídia Paralta Gomes.

mário henriques