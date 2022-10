'Nação Valente', o filme de Carlos Conceição que todos esperam

Neste snack de cinema, o crítico Rui Tendinha antecipa 'Nação Valente', filme de Carlos Conceição que está em competição no Festival de Locarno. João Arrais e Leonor Silveira são as estrelas de um filme que aborda a guerra colonial. 'Alta Costuta', com Nathalie Baye, é a estreia da semana, uma surpresa agradável que nos leva para o mundo da Casa Dior.

