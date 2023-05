Erdogan em risco na Turquia. Mas o que vai mudar se Kilicdaroglu ganhar as presidenciais?

Erdogan ou Kilicdaroglu. Qual deles poderá vencer as eleições presidenciais na Turquia? E caso vença um ou outro o que pode mudar na política da Turquia? E na sua relação com a Rússia? E com o Ocidente, a NATO e a União Europeia?

As respostas, com a ajuda da comentadora residente do Bloco de Leste Lívia Franco, são complexas, ou não estivéssemos a falar de um país que é uma potência regional, que tem os seus interesses próprios e que mantém uma ligação ao mundo ocidental mas outro ao Médio Oriente e Ásia.



