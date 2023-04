Bloco de Leste: batalhões em terra e polícia aérea reforçam fronteira oriental da NATO. Estamos mais seguros?

A Finlândia acaba de oficializar a entrada na NATO, aumentando a fronteira da Aliança Atlântica com a Rússia. Neste episódio do Bloco de Leste, a conversa com a investigadora e comentadora residente do podcast Sandra Fernandes versa precisamente sobre o nordeste do continente. Em particular, sobre os países bálticos, Estónia, Lituânia e Letónia. O que está a mudar no extremo da Europa, como a aversão à Rússia cresce e qual o reforço militar da Aliança Atlântica nesta parte do globo. Ouça aqui as respostas

07:15