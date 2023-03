O TPI e o tenebroso caso das 16 mil crianças ucranianas raptadas pela Rússia

Hoje, com a Lívia Franco, da Universidade Católica, vamos olhar para as crianças da Ucrânia. Para as mais de 16 mil crianças, muitas delas órfãs, que as forças russas tiraram de território ucraniano e levaram para a Rússia, da Crimeia à Sibéria. Uma atuação considerada crime de guerra e que já levou a um mandado internacional contra Vladimir Putin

Há uma hora