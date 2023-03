Um Xi ❤️ a Putin em Moscovo

Olhamos neste episódio do Bloco de Leste para alguns dos mais relevantes acontecimentos da atualidade relacionados com a guerra. Da visita de Xi Jinping, o poderoso líder chinês, a Moscovo, esta semana, e que mostra uma intensificação na relação entre as duas potências, à notícia do mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin. Ou ainda ao desenvolvimento significativo que é o envio de caças de guerra ocidentais para a Ucrânia. Uma conversa com Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, comentadora residente do Bloco de Leste

