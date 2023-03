João, Maria, Diogo, Júlia, Tiago. Dez perguntas de estudantes sobre a guerra, o nuclear, Putin e as eleições americanas

No episódio de hoje, contamos com a análise e comentários de Lívia Franco, da Universidade Católica. Aos ouvintes propomos um exercício um pouco diferente. As respostas serão da Lívia Franco, claro, e como sempre, mas as perguntas são de um conjunto de dez jovens estudantes de mestrado e licenciatura na área de Ciência Política e Relações Internacionais. NATO, Rússia, Putin, a diplomacia, o problema humanitário são alguns dos temas abordados

Há uma hora