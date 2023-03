Bakhmut: uma luta sangrenta em que por cada ucraniano que tomba, caem 10 soldados russos

Bakhmut fica algures entre Donetsk e Lugansk, na região do Donbas, em que a Rússia procura ganhar terreno. As forças russas procuram aqui uma vitória e mostrar que conseguem ganhos no terreno, mesmo que sejam à custa de pesadas baixas humanas.

Este episódio é dedicado a Bakhmut.

E nele falamos do custo desta sangrenta batalha, do seu significado para o curso da guerra, do papel do Grupo Wagner nos combates. E também do que pode ser uma estratégia ucraniana de fazer alargar a frente de batalha para outros pontos, nomeademente com ataques dentro das fronteiras da Rússia.

Ouça a análise de Sandra Fernandes, professora e investigadora da Universidade do Minho e comentadora residente do Bloco de Leste