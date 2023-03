O plano de paz da China “não é um plano, é uma declaração de intenções para salvar a face”

“A diplomacia não é uma varinha de condão. E o que vemos no contexto atual é que não há condições. A primeira delas é a das partes estarem interessadas em cessar as hostilidades para começar a negociar”, afirma Lívia Franco.

Mas Lívia Franco, neste episódio do Bloco de Leste sublinha como os pontos de paz propostos servem os interesses e propósitos chineses. “É o culminar de uma ofensiva diplomática da China, que tem como objetivo salvar a face e melhorar a imagem internacional” do país perante a comunidade internacional.

Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no Leste da Europa.

Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a II Guerra Mundial.

Nesta nova temporada do Bloco de Leste conto com a ajuda de duas das maiores especialistas nesse conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias.