Mandar caças de combate para a Ucrânia? "Faz sentido o Ocidente dizer 'não'. Mas isto não é um 'não' definitivo"

A Alemanha e o seu líder, Olaf Scholz, estão ao lado da Ucrânia e prometem apoiar o país liderado por Zelensky no conflito contra a Rússia. Mas ao mesmo tempo não se cansa de dizer que é preciso fazer tudo para evitar uma escalada e um conflito entre a Rússia e a NATO. Porquê estas hesitações? Este é o ponto de partida para uma conversa em que se lembra o passado da Alemanha, e a influência e o peso que têm na sua atuação e posicionamento atuais. “A experiência alemã das últimas décadas é uma história de procurar construir consensos”, afirma a investigadora.

Também é importante olhar para a política interna alemã e lembrar que os sociais-democratas, atualmente no poder, “têm no seu ADN o bom relacionamento com a Rússia”.

Nesta altura, acrescenta Lívia Franco, “faz sentido dizer não ao pedido ucraniano de fornecimento de caças de combate. Mas isto não é um não definitivo”, afirma, em relação à posição pública já assumida por Olaf Scholz, mas também por Joe Biden, em relação ao envio de caças.

“O Ocidente quer ajudar a Ucrânia mas não quer que a guerra se alastre e alargue. E é mentira dizer que o Ocidente está a armar a Ucrânia até aos dentes. Não está”.

Quanto ao futuro, Lívia Franco sublinha que o “tempo está claramente do lado dos russos”, dado que “tem a capacidade de consumir recursos” de uma forma que o Ocidente e a Ucrânia não têm.

