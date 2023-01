Leopard 2. O que têm afinal os tanques de guerra alemães e será que podem mudar o rumo da guerra?

Nas últimas semanas, o nome Leopard 2 está no topo da atualidade. São os modernos tanques de fabrico alemão que a Ucrânia tem pedido para o seu esforço de guerra contra a Rússia (o exército ucraniano é composto por material antigo e sobretudo de origem russa). Mas os alemães apareceram aqui hesitantes, e até à última resistiram a enviar, e a autorizar o envio, dos referidos tanques para a zona de conflito. Porquê?

A professora e especialista Sandra Fernandes explica, neste episódio, as razões para tanto zigue e tanto zague por parte do país liderado por Olaf Scholz. Razões que se prendem com a política interna, e os equilíbrios de um governo de coligação, ou razões mais psicológicas, que se prendem com o passado do país.

E, afinal, que importância têm os tanques? Será que podem ajudar a desbloquear o “impasse” que se vive no terreno? E o que pode fazer o regime de Vladimir Putin em resposta? Será que vai pressionar a Bielorússia a entrar no conflito de forma aberta?

