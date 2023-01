Wagner. Quem são, o que fazem, onde se financiam e qual o poder do grupo de mercenários russos na guerra?

Criado em 2014, o Wagner Group, que ostenta o nome por que era conhecido o seu fundador (alegadamente inspirado no compositor alemão), um militar russo, é uma empresa privada que presta serviços na área da segurança. São os chamados mercenários. O Wagner Group surgiu para ajudar na anexação da Crimeia e invasão do Leste da Ucrânia e para fazer a “instabilidade” que as forças regulares russas não tinham capacidade para fazer. Mas foi crescendo e a sua importância aumentando.

Nove anos depois, a sua importância e poder alargaram-se substancialmente. Não só têm operações um pouco por todo o mundo (África, Médio Oriente, América Latina), como sublinha Lívia Franco, como elas normalmente estão ligadas a zonas com forte instabilidade… e muitos recursos naturais e minerais (petróleo, diamantes, etc).

O grupo é hoje liderado por um oligarca russo muito próximo de Putin e que ficou conhecido, nomeadamente, por ser um empresário na área da… restauração.

Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no Leste da Europa.

Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a II Guerra Mundial.

Nesta nova temporada do Bloco de Leste conto com a ajuda de duas das maiores especialistas nesse conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estarão comigo de forma alternada. Oiça aqui mais episódios: