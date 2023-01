10 números que ajudam a perceber o estado da guerra - a análise de Sandra Fernandes

Fala-se em 100 mil mortos militares do lado da Rússia. Uma estimativa semelhante de mortos é feita para as tropas ucraninas.

Da Ucrânia, já saíram mais de oito milhões de refugiados para outros países da Europa.

Os Estados Unidos são largamente o país que mais contribuiu para o esforço de guerra da Ucrânia, com mais de 47 mil milhões de dólares canalizados para o regime de Zelensky.

Ucrânia que, apesar de já ter recuperado 73 mil quilómetros quadrados do seu território ocupado em fevereiro, vê a sua economia perder qualquer coisa como trinta por cento com este conflito.

Números (muitos deles vagos e contraditórios ou não fosse a verdade a primeira vítima das guerras) sobre os quais vale a pena conversar e refletir. É o que fazemos neste episódio de Bloco de Leste, com Sandra Fernandes

Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no Leste da Europa.

Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a II Guerra Mundial.

Nesta nova temporada do Bloco de Leste conto com a ajuda de duas das maiores especialistas nesse conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estarão comigo de forma alternada. Oiça aqui mais episódios: