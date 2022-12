Maioria dos países da Europa acredita que guerra vai acabar num impasse - a análise de Lívia Franco

Um estudo agora publicado por um think tank europeu, no qual a nossa convidada participou, mostra como as apostas de Putin na desmoralização da Ucrânia e na divisão do Ocidente estão a falhar. E também revela como na maioria dos países europeus, de acordo com as opiniões recolhidas neste trabalho, não se acredita agora numa vitória militar de um dos lados, mas na resolução do conflito por via de um impasse no terreno.

Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no Leste da Europa.

Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a II Guerra Mundial.

Nesta nova temporada do Bloco de Leste conto com a ajuda de duas das maiores especialistas nesse conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estarão comigo de forma alternada. Oiça aqui mais episódios: