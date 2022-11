Oposição na Rússia? Isso não existe e, mesmo se Putin saísse, o sucessor seria um próximo - a análise de Sandra Fernandes

A eficaz máquina de propaganda do Kremlin, aliada a um sistema repressivo cada vez mais forte, faz com que hoje em dia falar de oposição organizada ou sequer de oposição na Rússia seja uma miragem. E a oposição que existe no exterior também não revela força para conseguir abalar o regime russo. A análise é de Sandra Fernandes, em mais um episódio do Bloco de Leste, desta feita dedicado a olhar para o que se passa na vida política na Rússia.

Para a investigadora, mesmo que Vladimir Putin acabe por deixar a liderança do regime que encabeça desde o início do século, o seu sucessor será sempre encontrado dentro dos seus mais próximos e alinhados com a política atual.

Putin "fechou de tal forma a sociedade russa, em termos de manipulação mental como em termos legais", que hoje em dia não há sequer espaço para uma oposição interna forte.

Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no Leste da Europa.

Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a II Guerra Mundial.

Nesta nova temporada do Bloco de Leste conto com a ajuda de duas das maiores especialistas nesse conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estarão comigo de forma alternada.