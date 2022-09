Sete meses de guerra na Ucrânia: “Uma paz a qualquer preço seria legitimar o regresso da guerra de conquista como normal"

Bruno Cardoso Reis é historiador e especialista em segurança internacional. Ao longo deste conflito, tem sido, quer na antena da SIC Notícias, quer na Rádio Observador, um dos mais lúcidos analistas do conflito militar no leste da Europa. Agora, foi o escolhido para a emissão final do Bloco de Leste, em que a propósito dos sete meses de guerra, que se assinalam a 24 de setembro, olhamos para sete grandes questões levantadas por este conflito.

-O papel alemão na liderança da construção europeia ficou ameaçado pelo posicionamento da Alemanha neste conflito?



-Os países do Leste Europeu que integram o Grupo de Visegrado ganharam particular protagonismo neste conflito. O que é que isso significa para os equilíbrios dentro da União Europeia?



-O norte da Europa, com a ameaça sobre os países Bálticos e a adesão da Finlândia e Suécia à NATO, pode tornar-se um novo foco de instabilidade permanente?



-Até quando vamos ver o Ocidente unido, sabendo que “the winter is coming”?



-Depois da forma como se posiciona nesta guerra, o que esperar e qual o papel da Turquia e do sr. Erdogan?



-O que significa a posição da China neste conflito, e a sua evolução, para o equilíbrio geo-estratégico do planeta?



-E a Rússia de Vladimir Putin, o que ainda podemos esperar dela, numa altura em que o conflito militar no terreno parece cada vez mais complexo?



Ouça a conversa e as respostas de Bruno Cardoso Reis, essenciais para termos uma ideia mais geral das consequências do conflito militar que prossegue

tiago pereira santos e mário henriques

