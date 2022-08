Crimeia: península na origem da guerra que foi tomada pelos “homenzinhos verdes” de Putin

Neste programa, Iryna Shev sublinha a “importância estratégica e histórica” da Crimeia e também a sua importância para o atual conflito a Leste.

A Península da Crimeia, no sul da Ucrânia, fica situada entre o Mar Negro e o Mar de Azov. “Foi precisamente aqui que começou a disputa visível entre a Ucrânia e a Rússia, que sempre existiu desde a queda da União Soviética”, afirma a jornalista da SIC. Que, neste programa vai até à História, e ao século XVI, passando pelo Império Russo, pelos Tártaros e pela URSS para nos ajudar a perceber o que é hoje a Crimeia. Região que foi anexada pela Rússia de Putin em 2014.

tiago pereira santos e mário henriques

