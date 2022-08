Igreja Ortodoxa. A guerra entre Rússia e Ucrânia não se faz só com bombas... também é um conflito religioso

Paulo Mendes Pinto é coordenador da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona e Reitor da Lusófona no Brasil e um estudioso do fenómeno religioso. Com ele viajamos pelo mundo da Igreja Ortodoxa, um dos grandes ramos do Cristianismo, com particular influência na zona Leste da Europa. Uma religião que aparece como misteriosa aos olhos de muitos no mundo ocidental.

“É fundamental entender-se a Igreja Ortodoxa para se perceber o Bloco de Leste e esta guerra na Ucrânia. A Igreja Ortodoxa é muito diferente do que concebemos como uma igreja cristã. Temos a nossa ideia moldada pelo cristianismo católico, uma organização centralizada, com um Papa. Também podemos ter como referência o mundo Protestante. Ora, a Igreja Ortodoxa não é uma coisa nem outra.”

“Na Ucrânia há três grandes igrejas ortodoxas e uma presença judaica muito grande”, sublinha Paulo Mendes Pinto.

Aqui se fala da autonomização do patriarcado ortodoxo ucraniano, face ao russo, em 2019. Algo que a Rússia não aceitou bem (e é bom referir que na própria Ucrânia existe um outro patriarcado apoiado pela Rússia).

“Calcula-se que o patriarcado ucraniano que nasce em 2019, reconhecido por Constantinopla, seja seguido por 40 por cento de ucranianos, com 30 por cento dos ucranianos a seguirem o patriarcado ucraniano apoiado por Moscovo”, acrescenta, para explicar o quadro religioso atual na Ucrânia.

“Ambas as igrejas ortodoxas, ucraniana e russa, têm um forte nacionalismo, sendo estruturas identitárias nacionalistas e muito ligadas ao poder político, o seu papel tem sido o de acirrar os ânimos”, afirma.

No final, o convidado deixa uma curiosa sugestão para se conhecer melhor este ramo do Cristianismo: visitar a igreja ortodoxa que existe em Lisboa e assistir a um culto.

tiago pereira santos e mário henriques

A guerra é na Ucrânia, mas os efeitos fazem sentir-se em muitos outros países. O novo podcast do Expresso olha para Leste: da Polónia ao Cazaquistão, do Báltico à China. Todas as semanas um episódio dedicado a um país. Bloco de Leste é um projeto de Martim Silva, diretor-adjunto do Expresso. Ouça aqui mais episódios: