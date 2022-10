Geórgia: “Há uma enorme empatia popular com a Ucrânia. Mas o Governo é muito mais cauteloso”

“Esta é uma zona de transição entre dois continentes, e também uma zona de transição de povos.” Este é o país em que nasceu Estaline. O país que assistiu já neste século à chamada “Revolução Rosa”, em busca de uma transição para a democracia. E o país que em 2008 viu duas das suas regiões, a Abecásia e a Ossétia do Sul, procurarem autonomizar-se, num conflito militar em que a Rússia interveio ao lado dos separatistas, de forma a manter a sua influência na região. O paralelismo com a atual guerra é evidente. “A metodologia é a mesma: dar apoio a estas populações separatistas, dizendo que se quer protegê-las, apoiar a realização de referendos, reconhecê-los e depois eventualmente anexá-los pela Federação Russa”, afirma Lívia Franco neste episódio.

Uma conversa em que se olha também para o processo de adesão da Geórgia à União Europeia e para a forma como os 27 olham de maneira diferente para este país, por exemplo em relação à Ucrânia, quando se trata de alargamento.

A guerra é na Ucrânia, mas os efeitos fazem sentir-se em muitos outros países. O novo podcast do Expresso olha para Leste: da Polónia ao Cazaquistão, do Báltico à China. Todas as semanas um episódio dedicado a um país. Bloco de Leste é um projeto de Martim Silva, diretor-adjunto do Expresso.