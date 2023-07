Posto Emissor #157: BLITZ convida David Bruno. Do elogio da portugalidade às galinhas de Valentim Loureiro

David Bruno é o convidado da 157ª edição do Posto Emissor, o podcast da BLITZ.

Nasceu a meio da década de 80, começou por se interessar pelo sampling e pelo hip-hop e, depois de alguns trabalhos como dB, integrou o Conjunto Corona (que tem disco novo na calha), para mais adiante assumir os seus nomes próprios nos álbuns “O Último Tango em Mafamude” (2018), “Miramar Confidencial” (2019), “Raiashopping” (2020) e o mais recente “Sangue & Mármore” (2022), uma áudio-novela onde chamou a si vultos como Rui Reininho e Gisela João. E ainda em colaborações, como “Palavras Cruzadas”, longa-duração que gravou com Mike El Nite, enquanto David & Miguel, e que inclui ‘Inatel’, uma das canções mais inspiradas de 2021.

Em várias ‘frentes’, compôs uma obra que plasma costumes e vivências de uma certa portugalidade, refletindo a sua vida em Gaia, concelho quase tão populoso como a Islândia (não se cansa de frisar) ou nas áreas fronteiriças da Beira Alta (a chamada raia beirã), recuando aí às férias que passou em casa dos avós na juventude. Todo este percurso conflui agora num espetáculo no Coliseu do Porto, a 7 de setembro, que apresenta como “O último concerto”, e antecede uma pausa na vertente David Bruno (mas não em outras, como revela nesta edição do podcast da BLITZ). Por estes dias, aliás, será possível vê-lo em estreia televisiva, como repórter, no programa “Nunca É Tarde” da RTP.

Neste Posto Emissor, que termina com a leitura de um saboroso capítulo da biografia do ex-autarca Valentim Loureiro (escolha de David Bruno), falamos ainda da corrida aos bilhetes para os concertos em Portugal de Taylor Swift, bem como dos festivais que estão a marcar o mês: do já decorrido NOS Alive aos vindouros Super Bock Super Rock e MEO Marés Vivas.

Ouça aqui outras edições do Posto Emissor: