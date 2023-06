Posto Emissor #153: BLITZ convida ProfJam. Dos desafios da fé ao sucesso de ‘Água de Coco’

ProfJam é o convidado da semana do Posto Emissor. No momento em que se prepara para levar ao palco o novo álbum, “MDID – Música de Intervenção Divina”, o rapper estreia-se no podcast da BLITZ para falar sobre as questões de fé que influenciaram as novas canções.

O episódio psicótico que sofreu devido a “exageros”, as músicas que a irmã mais velha lhe mostrava quando era criança, a subjetividade da justiça, os trabalhos “a sério” que o pai lhe tentou arranjar e a falta de preparação para o sucesso de ‘Água de Coco’, a canção que o apresentou a um público mais alargado, foram outros assuntos abordados na conversa com ProfJam.

No Posto Emissor desta semana, debruçamo-nos também sobre entrevistas com Björk e Josh Homme, dos Queens of the Stone Age, apresentamos as grandes novidades do festival Vilar de Mouros e fazemos o balanço do Primavera Sound Porto e do concerto dos Maroon 5 em Algés. E deixamos, como sempre, algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

Ouça aqui outros episódios do Posto Emissor: