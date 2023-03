Posto Emissor #141: BLITZ convida César Mourão. Das canções sobre pessoas reais aos limites do humor

César Mourão é o convidado da semana do Posto Emissor. O ator, humorista e também músico chega ao podcast da BLITZ para falar das canções sobre pessoas reais que compõem o seu primeiro álbum, “Talvez Não Seja Nada”, a ser editado em breve e apresentado em concertos em Lisboa e Porto no próximo mês.

A paixão pelo improviso, as colaborações com os amigos Miguel Araújo e António Zambujo, o inesperado talento para a dança, o trabalho com o ídolo Herman José e os limites do seu humor foram outros assuntos abordados na conversa com César Mourão.

No Posto Emissor desta semana, debruçamo-nos também sobre as grandes novidades nos cartazes dos festivais dos próximos meses, o minidocumentário dos Pink Floyd que a BLITZ estreou em exclusivo e os concertos de Roger Waters e Ana Moura em Lisboa. Deixamos-lhe ainda, como é hábito, sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

Ouça aqui outros episódios do Posto Emissor: