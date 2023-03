Posto Emissor #139: BLITZ convida Carminho. Da experimentação do novo álbum ao amor pelo Brasil

Carminho é a convidada da semana do Posto Emissor. A fadista regressa ao podcast da BLITZ uma semana depois de editar “Portuguesa”, o seu novo álbum, e fala não só da importante influência de Alfredo Marceneiro como da vontade de experimentar dentro da linguagem do fado.

O amor que sente pelo Brasil, a relação intermitente com as redes sociais, as transformações trazidas pela maternidade, a intensidade da sua fé e as colaborações com ídolos como Chico Buarque ou Caetano Veloso foram outros assuntos abordados no decorrer da conversa com Carminho.

No Posto Emissor desta semana, antecipamos ainda a final do Festival da Canção, que se realiza este sábado, falamos da música que se vai ouvir na cerimónia dos Óscares e da visita que fizemos ao estúdio onde Pedro Mafama gravou o novo álbum. Deixamos-lhe também sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

