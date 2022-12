Posto Emissor #129: BLITZ convida Pedro Adão e Silva. Do primeiro concerto que viu aos desafios da cultura

Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, é o convidado da semana do Posto Emissor. 9 meses depois de assumir o cargo, vem ao podcast da BLITZ falar sobre a sua conhecida paixão pela música, recordar o primeiro álbum que comprou e o primeiro concerto que viu e eleger os seus álbuns favoritos de 2022.

A quota de música portuguesa nas rádios, a sua coleção de vinil, as viagens para assistir a concertos, o passado de DJ e o estatuto dos profissionais da cultura foram outros assuntos abordados na conversa com Pedro Adão e Silva.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda dos melhores álbuns do ano para a equipa da BLITZ, damos-lhe conta das maiores novidades dos festivais do próximo ano e da recorrentemente anunciada morte do rock. Deixamos-lhe ainda, como é hábito, sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

