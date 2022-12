Posto Emissor #128: BLITZ convida António Manuel Ribeiro. Do jornalismo desportivo à resiliência dos UHF

António Manuel Ribeiro, líder dos UHF, é o convidado da semana do Posto Emissor. O músico regressa ao podcast da BLITZ no momento em que a sua banda encerra o ano com a minidigressão “Podia Ser Natal” e prepara as celebrações dos 45 anos de percurso com a edição de um novo álbum já no início de 2023.

A curta experiência enquanto jornalista desportivo, a desilusão com o curso de Direito, os anos loucos do boom do rock português, o cariz intervencionista das suas canções e a perseguição de que foi alvo ao longo de uma década foram outros assuntos abordados na conversa com António Manuel Ribeiro.

No Posto Emissor desta semana, damos-lhe ainda conta das maiores novidades dos festivais do próximo ano, falamos sobre o futuro dos U2 e, também, do regresso de Sara Tavares. Deixamos-lhe ainda, como é hábito, algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

