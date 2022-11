Posto Emissor #123: BLITZ convida Manuel João Vieira. Dos anos loucos dos Ena Pá 2000 à Presidência da República

Manuel João Vieira é o convidado da 123ª edição do Posto Emissor. No podcast da BLITZ, o músico lisboeta de 60 anos recorda os anos loucos de rock and roll a bordo dos Ena Pá 2000, que agora veem reeditados em vinil três álbuns da sua discografia: “Opus Gay”, de 1997, em setembro último; “2001 Odisseia no Chaço”, de 1999, e “A Luta Continua”, de 2004, neste mês de novembro.

Numa conversa variada que percorreu assuntos como “impostos aleatórios”, sexo, ‘reality shows’ ou o valor da saudade, o ‘eterno’ Candidato Vieira revive aspirações políticas, realça o primado da Economia nas sociedades contemporâneas e enfatiza a necessidade absoluta de levar a sério a ecologia e a temática das alterações climáticas.

Neste Posto Emissor falamos ainda dos concertos comemorativos dos 35 anos do álbum “Circo de Feras”, que os Xutos & Pontapés estão a dar em Lisboa por estes dias, e de um espetáculo comemorativo do 75º aniversário de nascimento do guitarrista Filipe Mendes (aka Phil Mendrix), falecido há quatro anos, parte indissociável do percurso dos Irmãos Catita, outra das ‘frentes’ musicais do nosso convidado.

Ouça também as edições anteriores do Posto Emissor: