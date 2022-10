Posto Emissor #120: BLITZ convida Moullinex. Da festa “Discodrama” à hipótese de guerra nuclear

Moullinex é o convidado da semana do Posto Emissor. O músico e produtor regressa ao podcast da BLITZ a dois dias de levar ao palco do Coliseu de Lisboa o espetáculo de seis horas “Discodrama”, no qual contará com convidados como Peaches, Selma Uamusse ou Justin Strauss para celebrar dez anos do álbum de estreia, “Flora”, apresentar as canções do mais recente “Requiem for Empathy” e seguir noite dentro com uma série de DJ sets.

O trabalho com artistas como Fado Bicha, Blaya ou Marisa Liz, o desafio de trazer um inédito de António Variações para o presente, a sua afirmação fora de fronteiras, o poder da empatia e a hipótese de uma guerra nuclear foram outros assuntos abordados na conversa com Moullinex.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda das últimas, e bastante polémicas, semanas de Kanye West e do top de 33 canções perfeitas compilado por Rui Miguel Abreu. Deixamos-lhe ainda, como é hábito, algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

