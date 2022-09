Posto Emissor #116: BLITZ convida Artur Peixoto (MEO Kalorama). Do sucesso do novo festival aos concertos de 2023

Artur Peixoto, diretor da promotora House of Fun, é o convidado da semana do Posto Emissor. No rescaldo da primeira edição do festival MEO Kalorama, que decidiu criar depois de duas décadas a desempenhar funções de programador dos maiores eventos de música portugueses, fala sobre o sonho de trazer os Rolling Stones de volta a Portugal, o seu passado punk e deixa prognósticos para o setor da música ao vivo em 2023.

Os mitos que rodeiam o primeiro concerto de Kanye West em Portugal, que ajudou a concretizar, a sobrevivência da sua jovem promotora de espetáculos em período pandémico, a recusa de Tom Waits de atuar no país, os aumentos dos preços dos bilhetes de concertos e aquilo que tenciona melhorar na próxima edição do MEO Kalorama foram outros assuntos abordados por Artur Peixoto no podcast da BLITZ

Neste Posto Emissor, falamos ainda sobre “Coral”, o novo álbum dos alcobacenses The Gift, a estreia de Marisa Liz a solo com uma canção de António Variações e as declarações de Anitta sobre o Rock in Rio. Os 30 anos de “Dry”, álbum de estreia de PJ Harvey, é outro dos temas do episódio desta semana.

