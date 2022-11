Posto Emissor #78: BLITZ convida Rodrigo Leão. Da beleza da vida à movida dos anos 80

Rodrigo Leão, que acaba de lançar o álbum "A Estranha Beleza da Vida", é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. O músico lisboeta revela as dificuldades que enfrentou para reativar a veia criativa, durante a pandemia, assumindo ter passado por um inesperado bloqueio. De forma franca, aborda o "desconfinamento" que fez de si próprio e o rumo que trilhou para chegar a um álbum que se inscreve na tradição do Rodrigo Leão mais clássico, mais melódico, menos experimental.

Olhando para o passado, Rodrigo Leão recordou também os tempos em que integrou Madredeus, as digressões que não seria hoje capaz de fazer, as lideranças musicais e as razões da sua saída do grupo, em 1994. Também a Sétima Legião foi tema de conversa, contando o músico que a banda continua no ativo e há um futuro musical em perspectiva após a morte do teclista Ricardo Camacho, em 2018.

Também neste Posto Emissor falamos sobre o hiperativo Dave Grohl, que verá os seus Foo Fighters entrar para o Rock and Roll Hall of Fame pelas mãos de Paul McCartney, e terá em breve a sua autobiografia publicada em Portugal - a BLITZ, recorde-se, falou com o músico norte-americano a esse propósito. Sugestões de concertos para a próxima semana completam este Posto Emissor, que termina - como é hábito - com uma leitura por parte do convidado. Rodrigo Leão escolheu Mário Cesariny.



A apresentação do 78º Posto Emissor está a cargo de Luís Guerra e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.