Abigail Smith: “Os meus pecados americanos: não gosto de bacalhau, não consigo conduzir caixa manual”

Numa conversa franca e bem-humorada com Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, Abigail Smith relata as peripécias dos dez anos que já vive em Portugal. Considera que “há muito estereótipo e informação falsa que chega até cá” sobre as pessoas do Sul dos Estados Unidos. Conterrânea de Rosa Parks, vê a questão do racismo no Sul como “uma conversa aberta” que não existe noutras zonas do país, e afirma que “a presença de um assunto permite uma conversa que noutras partes se varre para debaixo do tapete”.