“António Costa irritou-se com Cristas como se irrita com Catarina Martins. Acha inadmissível que uma mulher se lhe dirija naquele tom”

Educada num ambiente familiar em que a política fazia parte das conversas e do quotidiano, Raquel Abecasis decidiu ser jornalista quando tinha cinco anos: "Discutia-se política; jornalismo, não". Por um erro burocrático não entrou no curso de Comunicação Social e decidiu enveredar pelo curso de Marketing e Publicidade que terminou enquanto era estagiária na Rádio Renascença. Viveu o período intenso do pós-25 de de Abril: "íamos colar cartazes, fizemos as coisas mais incríveis". Reconhece que não via a política como uma actividade profissional, mas como uma forma cívica de intervir: "A política era a profissão do meu pai e fiz este caminho sempre como independente, sempre a convite da Assunção Cristas".

nuno botelho

Sublinha que a comunicação social passa por uma fase complicada em que os assuntos são analisados e comentados e analisadas muito pela rama, e em que há pouca investigação. Raquel Abecasis considera que o problema tem várias causas que não têm a ver com as capacidades dos jornalistas. "O ritmo não permite reflexão, e disso somos vítimas todos. À medida que a capacidade de regulação de investigação do jornalismo foi diminuindo, foram-se robustecendo as máquinas de comunicação dos partidos no poder. É uma luta desigual.

Declara não ser a favor das quotas, mas reconhece que as mulheres são mais maltratadas do que os homens na política. Sobre Assunção Cristas referiu que não tem a menor dúvida de que a animosidade existia, muito por ser mulher e pelo tom que adotou: "A sociedade em geral, incluindo o seu eleitorado, a certa altura, achava que ‘ela não tinha de falar com o primeiro-ministro daquela maneira’. Agora ouvem o André Ventura a falar com o Primeiro-Ministro daquela maneira e acham lindamente!" Conta ainda que “em reuniões partidárias, as mulheres ficavam sempre para o fim para falar, tendencialmente deixavam a vez aos homens e muitas vezes diziam que não faziam questão de dizer o que pensavam.”

nuno botelho

Houve ainda espaço para contar um pouco da vida de Maria de Lourdes Pintasilgo, a única primeira-ministra em Portugal e para recomendar o livro The Narrow Door, de Joanne Harris e o novo tema de Shakira que, segundo o Telegraph, corresponde a uma fantasia feminina finalmente cumprida. E quem somos nós para discordar?

nuno botelho

tiago pereira santos

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

As Mulheres Não Existem é um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e no site do Expresso. As Mulheres Não Existem tem o patrocínio do Banco Credibom e piscapisca.pt