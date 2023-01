“Faças o que fizeres, vais fazer mal”: Ana e Isabel Stilwell e os desafios da parentalidade

nuno botelho

Isabel Stilwell tem três filhos, oito netos e uma longa e sólida carreira como jornalista e escritora. Quatro destes netos são filhos de Ana Stilwell, sua filha. Formada em educação de infância, Ana é cantora investe o máximo de tempo possível no acompanhamento dos filhos. Afinal, o que é melhor? Investir na carreira ou na família? Conclusão: são perguntas obsoletas.

nuno botelho

Numa conversa franca com Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, mãe e filha exploram divergências geracionais - como o “horror” de amamentar para lá dos seis meses - e trocam ideias parte a parte sobre a educação dos filhos e a conciliação da vida pessoal com a vida profissional.

nuno botelho

O episódio desta semana de As Mulheres Não Existem explora também, para lá dos barbitúricos, a história de Judy Garland e Liza Minelli, outra conhecida dupla mãe e filha. Nas habituais recomendações, a reedição de “Aforismos” de Agustina Bessa-Luís pela Relógio d’ Água e ainda “Zootrópolis”, um filme para toda a família sobre Judy Hopps, a coelhinha que quis ser uma agente da polícia na grande cidade.

tiago pereira santos

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

As Mulheres Não Existem é um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e no site do Expresso. As Mulheres Não Existem tem o patrocínio do Banco Credibom e piscapisca.pt