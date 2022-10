Luísa Ribeiro Lopes: “A fraca presença das mulheres nas áreas científicas e tecnológicas não acontece só em Portugal”

Há mais de 25 anos ligada à Sociedade da Informação e ao desenvolvimento de projectos digitais, Luísa Ribeiro Lopes tem-se nos últimos anos dedicado a projectos que promovem as competências digitais, a inclusão digital, a igualdade de género e a tecnologia no feminino. Alerta para o facto de estarmos "a desperdiçar metade da população" que poderia trabalhar na área da tecnologia, das engenharias e nas áreas científicas, um sector em franco desenvolvimento e que requer muita mão-de-obra qualificada. "As raparigas ainda são tidas como tendo menos jeitos para as matemáticas", afirma, apontando para um problema de fundo, de perpetuação de preconceitos, que não se resolve de um dia para o outro.

O desenvolvimento de políticas públicas para a igualdade de género é também referida, nomeadamente o projecto "Engenheiras por um dia", criado pela anterior Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. O projecto vai na sexta edição, e tem como objectivo "levar às escolas a ideia de que tanto rapazes como raparigas podem estudar engenharia". "Sabemos que as capacidades cognitivas de homens e mulheres são as mesmas", acrescenta Luísa Ribeiro Lopes.

Neste episódio do podcast As Mulheres Não Existem houve ainda espaço para contarmos um pouco da história da fascinante Ada Lovelace, autora do primeiro algoritmo em meados do século XIX, e de falarmos mais sobre a revolução no Irão, a primeira no país a ser liderada por mulheres, nomeadamente sobre as estudantes mais novas que se juntaram agora aos protestos após a morte de uma adolescente, Nika Shahkarami. Recomendámos ainda uma série da Netflix, The Haunting of Hill House, uma adaptação do romance homónimo de Shirley Jackson e The Sarah Silverman Podcast, um podcast em que a comediante norte-americana responde a perguntas dos ouvintes.

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

As Mulheres Não Existem é um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.